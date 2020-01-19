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Disney взялся за нож: компанию 20th Century Fox ждут перемены

Теперь это будет просто 20th Century Studios, никакой индивидуальности.

Disney взялся за нож: компанию 20th Century Fox ждут перемены
20th Century Fox. Фото: Disney

Печальные новости для всех любителей кино, как сообщает издание Variety студия Disney, купившая в прошлом году компанию 20th Century Fox, решила в буквальном смысле стереть ее. Слово Fox будет выброшено на помойку истории, а компания будет называться 20th Century Studios. Основная причина для подобного обновления — убрать индивидуальность и показать, что теперь Disney владеет компанией и может делать все, что угодно.

Стоит отметить, что беда пока не коснулась телевизионного направления Fox и  20th Century Fox Television, а также Fox 21 Television Studios останутся с прежними названиями, но переговоры по переименованию уже идут.

Чтобы понять, как все серьезно — все адреса электронной почты сотрудников поменялись на домен searchlightpictures.com, а также спешно меняются постеры еще не вышедших фильмов.

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Disney взялся за нож: компанию 20th Century Fox ждут перемены
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