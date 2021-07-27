Вайсберг объяснил, чем американская «Ирония судьбы» будет отличаться от советского оригинала

Завязка у нового фильма будет та же, а вот дальше сюжет пойдет по другому пути.

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимает в Бостоне американскую версию советского кинохита «Ирония судьбы». У него в команде молодые западные актеры, и вдобавок действие фильма будет разворачиваться в наше время, поэтому ремейк уже получится совсем не таким, как оригинал. Однако в новом интервью 50-летний режиссер уверяет, что и не собирался снимать копию отечественной картины — это будет совершенно другая история, но с похожей завязкой.

«Сравнивать старый фильм и наш не совсем корректно, это две совершенно разные истории. Советская классика просто обеспечила концепт, с изначальной ситуацией и любовным треугольником, но после завязки у нас все развивается абсолютно по-другому. Персонажи моложе, все идет динамичнее и в другом направлении. Это актуальная американская романтическая комедия, говорящая на современном киноязыке, — цитирует режиссера «Бюллетень кинопрокатчика». — Наш фильм предлагает узнать, куда двинулась бы эта история в наши дни, случись она с более молодыми персонажами. Прямолинейный ремейк, на мой взгляд, не имел смысла, это уже было в случае с «Иронией судьбы. Продолжение».

Вайсберг добавил, что продвигал этот проект на западе 15 лет. Дело выгорело только когда режиссер нашел сценаристку Тиффани Полсен, написавшую для Netflix комедию «Пара на праздники». Она облекла идею Марюса в такой привлекательный для американской аудитории сюжет, что западные продюсеры оказались более чем впечатлены. При этом режиссер отметил, что новый фильм будет похож скорее на «Мальчишник в Вегасе», только с большей долей романтики. Его возрастная категория будет 12+, то есть, никакой пошлости в ремейке ждать не стоит.

«Я уверен, что этот фильм у нашей киноходящей аудитории вызовет большой интерес. Я постарался сделать несколько оммажей классической картине плюс сказочная, лирично-праздничная интонация взята мною из оригинала. Это совершенно другое кино, но атмосфера та же», — говорит Вайсберг.

Напомним, что американская версия будет называться About fate. Главную героиню исполняет недавно родившая актриса Эмма Робертс, племянница Джулии Робертс.

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