СМИ: актриса Эмма Робертс родила первенца

Племянница Джулии Робертс, 29-летняя актриса Эмма Робертс, впервые стала матерью. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники. По информации издания, девушка родила здорового мальчика в Лос-Анджелесе 27 декабря. Эмма и отец ребенка — 36-летний актер Гаррет Хедлунд — назвали ребенка Родсом. Для обоих родителей это первый малыш.

Напомним, что об отношениях пары стало известно в апреле 2019 года. А в августе 2020-го актриса призналась, что беременна. До Хедлунда у нее был долгий роман с актером Эваном Питерсом, они обручились, но до свадьбы дело не дошло. Впрочем, и со своим нынешним мужчиной Эмма пока не связала себя узами брака.

Ранее Робертс признавалась, что медики нашли у нее заболевание, которое могло привести к бесплодию, и она очень переживала, что не сможет стать матерью естественным путем. По словам девушки, беременность неожиданно случилась с ней только тогда, когда она перестала тревожиться о ней. Несколько лет страха закончились тем, что Эмма смогла познать радости материнства без медицинского вмешательства.

Актриса известна своими ролями в таких сериалах, как: «Американская история ужасов» и «Королевы крика». Также она снималась в фильмах «Мы — Миллеры», «Нерв», «Клуб миллиардеров» и «Райские холмы».

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