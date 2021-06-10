Меган Фокс избила своего реального бойфренда в новом фильме

Летом 2020 года сексапильная голливудская звезда Меган Фокс начала встречаться с эпатажным музыкантом Machine Gun Kelly (он же Колсон Бэйкер). Актриса снялась в клипе нового бойфренда, и примерно в это же время начались их совместные съемки в криминальном триллере «Полночь на злаковом поле».

И вот 9 июня 2021-го в Сети появился трейлер этого фильма, в котором звездная парочка засветилась в компании Брюса Уиллиса и Эмиля Хирша. Фокс играет агента ФБР, которая в паре с персонажем Уиллиса расследует дело о серии убийств женщин. Пользуясь своей эффектной внешностью, девушка решает поймать маньяка «на живца», но неожиданно сама пропадает из поля зрения коллег.

В трейлере мы видим, как на нее с ножом нападает молодой человек, которого как раз играет Machine Gun Kelly. В ответ героиня нейтрализует его серией крепких ударов. Интересно, каково было реальным любовникам сыграть эту жестокую драку? И не из-за этой ли сцены разгорелся их бурный роман?

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Трейлер сообщает, что релиз фильма состоится 23 июля. О дате выхода картины в России пока неизвестно.

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