Любовь или просто работа: Меган Фокс снялась в откровенном клипе Machine Gun Kelly

Судя по последним новинкам из мира музыкальной индустрии, актриса Меган Фокс совсем недолго грустила после расставания со своим супругом Брайаном Остином Грином. Звезда появилась в новом клипе Bloody Valentine исполнителя Machine Gun Kelly. Причем ей досталась главная женская роль и, скорее всего, актриса осталась ею довольна.

По сюжету видео артист просыпается в одной постели со своей супругой, роль которой так успешно исполняет Меган Фокс. В процессе героиня заклеивает мужу рот скотчем и весь день наблюдает за его муками, попутно гуляя по особняку и развлекаясь. Есть даже сцена с поцелуем, впрочем весьма скромная, ведь рот у Колсона Бэйкера заклеен скотчем.

За короткое время лип успел собрать более шести миллионов просмотров, а комментаторы строят догадки о том, есть ли между Фокс и Бэйкером роман, уж очень они правдоподобно изобразили чувственные сцены.

Напомним, Меган Фокс рассталась с мужем Брайаном Остином Грином после почти десяти лет успешного брака. Отношения дали трещину после того, как актриса ездила на съемки фильма Midnight in the switchgrass. Кстати, небольшая роль в этом проекте есть и у Колсона Бэйкера, может ли это быть совпадением?