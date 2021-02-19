«Конек-Горбунок» за кадром: лицо Деревянко обклеивали датчиками, а на Ефремова надели самый дорогой наряд

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера знаменитой сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Чтобы адаптировать картину под запросы современного зрителя, ее создатели отказались от стихотворной формы повествования, написав самостоятельные диалоги. Получилось не хуже голливудских блокбастеров! Тем более что бюджет фильма составил около 800 миллионов рублей.

Гостями светской премьеры стали актеры Антон Шагин со своей семьей, Ян Цапник с дочкой Лизой, Павел Деревянко, Мария Кожевникова с сыновьями и многие другие знаменитости. К сожалению, на презентацию ленты не смогла прийти актриса Паулина Андреева, сыгравшая Царь-девицу. Она находилась в это время на съемках другого проекта.

По понятным причинам отсутствовал и Михаил Ефремов, воплотивший образ царя. Также в картине заняты Александр Семчев, Олег Тактаров, Ляйсан Утяшева, которые тоже не были замечены на премьере.

Павел Деревянко: «Тяжелее всего было ходить враскоряку»

Павел Деревянко сыграл самого Конька-Горбунка, который помог Ивану жениться на красивой Царь-девице, обхитрив самого царя.

Павел рассказал, что перед съемками его лицо и грудь обклеили датчиками, на голову надели шлем со множеством проводов. Затем посадили на стул перед четырьмя камерами и попросили показать разные эмоции.

Как признался артист Teleprogramma.pro, тяжелее всего ему было ходить враскоряку, изображая Конька. По такой же технологии создавались образы Жар-птицы и Чудо-юда рыбы кит.

Антон Шагин: «Это история – в первую очередь про добро»

Как пояснил Антон Шагин, чтобы вжиться в образ царского конюха Ивана, он наблюдал за своими детьми. Его герой получился добрым, наивным, смелым и искрометным.

«Иван же — условный дурак, поэтому все происходящее на экране следует воспринимать философски. Играть здесь не нужно, а необходимо живое восприятие, живое отношение. Его не срепетируешь. Одно я знаю точно: каждый из представителей съемочной группы вложил в проект частицу своего сердца, — рассказал Антон Шагин. — Поэтому картина доснималась, дорабатывалась и не сразу выходила в прокат. Она делалась для людей, для детей. Эта история — в первую очередь про добро».

Сергей Сельянов: «Мы снимали фильм в одном из самых больших павильонов»

Продюсер фильма Сергей Сельянов признался в том, что сказка «Конек-Горбунок» — это его любимое произведение. В 2003 году сценарий этой волшебной истории ему показал режиссер Сергей Овчаров. Но в то время воплотить такую задумку в жизнь было практически невозможно. Однако времена меняются. И съемочная группа смогла воссоздать на экране волшебный мир, населенный анимированными персонажами.

При работе над фильмом использовалась система дополненной реальности ViewGa. Ее уникальность заключается в том, что с помощью компьютерных болванок и объектов можно заранее выстроить кадр, что существенно облегчает съемочный процесс.

По словам Сельянова, за волшебство в киноленте отвечают художники, работающие с компьютерной графикой. Фильм «Конек-Горбунок» был снят в одном из самых больших павильонов Санкт-Петербурга.

«Работа в павильонах – это традиционная форма создания кинофильма. Только масштабы здесь совсем другие, павильонов такого же размера, как у нас, — 14 000 метров, нет даже в Европе, — рассказал Teleprogramma.pro Сергей Сельянов. — Это, конечно, большой труд».

Как пояснил продюсер, съемочный период был закончен до наступления коронавируса, а вот постпродакшн — графика, монтаж, музыка — уже осуществлялся в период пандемии.

Отдельно стоит рассказать о костюмах. Специально для съемок ленты только для массовки было сшито более 300 костюмов, расписанных вручную. Самый богатый наряд, безусловно, оказался в распоряжении царя, роль которого сыграл актер Михаил Ефремов. Его герой — своевольный и капризный правитель, впрочем, не лишенный огромного обаяния. Им персонажа наделяет, конечно, сам артист.

Общими усилиями у съемочной группы фильма получилось создать захватывающую красивую историю со счастливым финалом, где добро обязательно побеждает. И даже герой Михаила Ефремова, в отличие от царя в сказке Ершова, непременно получает шанс на исправление…

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