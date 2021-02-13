Как живет и работает за решеткой Михаил Ефремов

Вот уже три месяца заслуженный артист РФ отбывает наказание в колонии общего режима - напомним, суд приговорил актера к семи с половиной годам заключения, признав его виновным в ДТП со смертельным исходом.

Еды присылают слишком много

Михаил Ефремов сидит в исправительной колонии № 4, что в поселке Алексеевка Белгородской области. Это зона для «первоходок» — людей, получивших срок первый раз в жизни. Все заключенные трудятся по 8 часов в день с перерывом на обед. Ефремову досталась работа на швейном производстве — в этом цеху изготавливают спецодежду и другие вещи. Михаил Олегович вшивает в них молнии: говорит, что это дело хорошо развивает мелкую моторику рук. Сам он себя в шутку теперь называет «укротителем молний».

Ну а коллеги по заключению именуют его «дядей Мишей» — обо всем этом Ефремов рассказывает в беседах с близкими. Именно на них звездный арестант тратит изрядную часть свободного от работы времени, отвечая на электронные и рукописные послания. Кроме того, в колонии в определенное время разрешены звонки от родных — в эти минуты Ефремову звонит жена Софья Кругликова. В новом году за символическую плату можно приобрести еще одну услугу — видеозвонок от семьи, так что Михаил Олегович и детей может увидеть.

Взысканий за эти три месяца от администрации колонии осужденный Ефремов не получал, ведет себя образцово-показательно. С бытовыми условиями артист свыкся, уже легко встает на зарядку в 6 утра. В январе Ефремов подхватил легкую простуду, но за три дня вылечился и вернулся к работе. Жалоб у заключенного нет, отношение к нему и даже еда его устраивают.

К тому же посылок заключенному присылают столько, что нарушены все существующие нормы, так что часть из них приходится утилизировать — разрешено получать не больше 20 кг провизии раз в два месяца. Кроме того, в ларьке на территории колонии Ефремов может приобрести продукты, ведь он получает небольшую зарплату за свою работу.

Деньги из тумбочки

На территории колонии Михаил Олегович, как и другие заключенные, ходит в темно-синем бушлате — удлиненной теплой куртке, на которой есть нашивка с фамилией и номером отряда. Но в этом стильном обмундировании жена актера мужа может и не увидеть.

«Сейчас вся колония на карантине из-за коронавируса, родных не пускают, — сообщил один из адвокатов актера — Петр Хархорин. — Семья поедет, как только снимут ограничения».

Скорее всего, это случится весной или летом. А пока адвокату только и остается, что опровергать слухи о конфликте Ефремова с супругой. В прессе появилась информация, что актер хранил часть сбережений в банковской ячейке. По слухам, там находилось чуть ли не 80 миллионов рублей, которые Ефремов решил скрыть от жены и получить после выхода из колонии. Однако, по словам юристов, еще в конце осени Кругликова получила доверенность от мужа на пользование данной банковской ячейкой. Так что семья без денег не останется.

А пока жена Ефремова с детьми по воскресеньям ходит в церковь — молятся за скорое возвращение главы семейства домой. Сам Михаил Олегович регулярно посещает церковь в колонии и тоже надеется на сокращение срока. Недавно актера навещал адвокат, и Ефремов подписал кассационную жалобу на приговор, так что рассчитывает артист не только на молитвы.

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