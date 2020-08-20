Андреева — царевна, Деревянко — конь: вышел тизер фильма-сказки «Конек-Горбунок»

19 июля в Сети появился первый тизер российского сказочного фильма «Конек-Горбунок» с Павлом Деревянко в роли самого чудо-животного. Ивана-дурака в картине сыграл Антон Шагин, а роль прекрасной Царь-девицы досталась Паулине Андреевой. Также в актерском составе значатся Ян Цапник, Олег Тактаров, Ляйсан Утяшева, Александр Семчев и печально известный Михаил Ефремов.

Минутный ролик демонстрирует достижения отечественного кинематографа в плане сочетания живых съемок и анимации. Сам Конек-Горбунок создан с помощью современных 3D-технологий, также в картине присутствует Жар-птица из оригинальной сказки. Не стоит забывать, что в истории была еще и Чудо-юдо рыба кит. Морские сцены, судя по тизеру, в картине тоже будут.

Сообщается, что фильм выйдет в кинотеатрах 22 октября.