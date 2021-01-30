«Я хочу быть свободным»: Джаред Лето никогда не смотрел фильм, за который получил «Оскар»

49-летний актер и музыкант Джаред Лето выступил на радио SiriusXM, продвигая свой новый фильм «Дьявол в деталях», и в ходе интервью сказал неожиданную вещь. Оказывается, известный артист не любит смотреть фильмы со своим участием. К примеру, драму «Далласский клуб покупателей», за роль в которой мужчина получил «Оскар» (сыграв трансгендерную женщину), он так и не смотрел. Никогда. Ни разу.

«Я хочу быть свободным и не зацикливаться на том, как я выгляжу или что в кадре было эффективно, а что нет, — сказал Джаред. — И я всегда хочу измениться как актер, поэтому не хочу узнавать, что там может сработать, какие привычки хороши, а какие нет. Да и вообще, кто захочет так много смотреть на себя. Я прочитал сценарий, я и так знаю, что там произошло».

Ведущие спросили актера, какой бы фильм со своим участием он бы все-таки посмотрел. Лето назвал «Бойцовский клуб» и «Реквием по мечте», при том, что последний является одной из немногих его картин, которую он уже видел.

Добавим, что Джареду с его внешностью часто достаются роли злодеев и преступников. В триллере «Дьявол в деталях», который вышел в прокат 28 января, он сыграл серийного убийцу.

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