Триллер «Дьявол в деталях» и другие премьеры недели

«Дьявол в деталях» (оригинальное название — The Little Things), 2021, США, триллер.

Истории о двух сыщиках с разным темпераментом и цветом кожи в Голливуде обычно превращаются в комедийные боевики а-ля «48 часов» или «Смертельное оружие», но в случае с картиной «Дьявол в деталях» ситуация иная. Первоначальная версия сценария была настолько мрачна, что даже маститый Стивен Спилберг отказался от проекта.

За фильм в итоге взялся Джон Ли Хэнкок, переписавший сюжет и севший в режиссерское кресло. Конечно, до Спилберга Джону далеко, однако именно из-под его пера вышла драма «Невидимая сторона», за роль в которой Сандра Буллок отхватила свой единственный «Оскар».

С «Оскарами» в «Дьяволе…» вообще полный боекомплект: главных героев играют двукратный обладатель статуэтки Дензел Вашингтон и получивший заветный приз за «Богемскую рапсодию» Рами Малек, ну а роль основного подозреваемого досталась Джареду Лето (награда Киноакадемии за «Далласский клуб покупателей»). Дьявол, похоже, кроется не только в деталях, но и в медалях.

Режиссер: Джон Ли Хэнкок. В ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето и др.

В российском прокате с 28 января.

«Афера Оливера Твиста» (оригинальное название — Twist), 2021, Великобритания, драма.

Роман Диккенса «Приключения Оливера Твиста» экранизировался больше двадцати раз, и очередная версия вряд ли способна нас чем-то удивить. Да, в картине действие перенесено из первой половины XIX века в наши дни, но этот прием отнюдь не нов. В образе злодея Фейгина блистает 87-летний сэр Майкл Кейн, но и его мы не раз видели в ролях подобного рода.

А вот старшего сына Джуда Лоу в главных ролях мы прежде не наблюдали: для 24-летнего Рафферти Лоу, невероятно похожего на знаменитого отца, образ Твиста стал, по сути, полноценным кинодебютом. Тем интереснее зрителям будет понаблюдать за парнем и понять, насколько серьезно отдохнула природа на отпрыске молодого папы.

Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Рафферти Лоу, Майкл Кейн и др.

В российском прокате с 28 января.

«Дать дуба в округе Юба» (оригинальное название — Breaking News in Yuba County), 2021, США, комедия.

Персонаж отечественного фильма «Облако-рай» так хотел привлечь внимание земляков, что наврал им про свое намерение уехать на Дальний Восток. У героини черной комедии «Дать дуба в округе Юба», проживающей пусть и в калифорнийском, но совсем негламурном городке, ситуация сложнее — даже если бы она объявила о намерении улететь на Луну, вряд ли бы кто-то этим заинтересовался.

Увы, домохозяйка Сью Баттонс настолько невзрачна и скучна, что ее отъезд куда-либо просто никто не заметит. А Сью, как и любая женщина, мечтает о славе, ей хочется попасть в телевизор, но даже работающая на местном канале сестра не может пропихнуть родственницу в эфир без веского повода.

Но повод вдруг появляется: куда-то пропадает муж Сью, и та немедленно объявляет о его похищении. Киднепинг — явление для сонной провинции эксклюзивное, поэтому даже слухи о том, что муженек просто загулял с любовницей, не мешают отчаянной домохозяйке красоваться в теленовостях. Использовать исчезновение мужа для повышение самооценки — метод интересный, который нашим рефлексирующим женщинам явно стоит взять на вооружение.

Режиссер: Тейт Тейлор. В ролях: Эллисон Дженни, Мила Кунис и др.

В российском прокате с 28 января.

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