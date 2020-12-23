Вышел трейлер психологического триллера «Мелочи» с Джаредом Лето и Дензелом Вашингтоном

22 декабря в Сети появился трейлер психологического триллера «Мелочи» (The little things, другое название — «Дьявол в деталях») с оскароносными Джаредом Лето, Рами Малеком и Дензелом Вашингтоном.

По сюжету двое шерифов ищут в Лос-Анджелесе серийного убийцу, терроризирующего город. Но чем ближе стражи порядка приближаются к преступнику, тем больше раскрывается тайн прошлого одного из них. Эксцентричного уголовника сыграл Лето, а две других звезды исполнили роли детективов.

Режиссером и сценаристом выступил Джон Ли Хэнкок, снявший фильмы «Невидимая сторона», «Основатель» и «В погоне за Бонни и Клайдом». Также в команде проекта оказалось немало номинированных на «Оскар» киношников.

Это будет фильм с рейтингом R, что соответствует 18+ в российской системе. В западных кинотеатрах он выйдет 29 января 2021 года и одновременно станет доступен к просмотру на потоковом сервисе HBO Max. Премьера в России намечена на 28 января.

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