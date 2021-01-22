Алиса Гребенщикова заявила о том, что российское кино сдерживает цензура

42-летнюю актрису Алису Гребенщикову спросили, чего не хватает российскому кино. Звезда театра и экрана, коротко ответила, что отечественному кинематографу нужна свобода. По словам артистки, в современной индустрии производства фильмов, как и в советский период, имеется цензура, хотя она и отличается от той, что была в СССР.

«Ее много. Не прямой, а продюсерской», — цитирует Гребенщикову портал News.ru.

Напомним, что дочь музыканта Бориса Гребенщикова в 2020 году снялась в нескольких проектах. Самые громкие из них — сериал «Проект «Анна Николаевна» (про робота-полицейского) и комедийной мелодраме «Вечер шутов, или Серьезно с приветом» (про неожиданное исполнение желаний под Новый год).

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