Александрова, Гребенщикова, Кяро и Павлиашвили снялись в новогодней комедии про чудаков

26 ноября в кинотеатрах выйдет фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом».

26 октября вышел трейлер новогодней комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом». Фильма сняла режиссер Лилия Трофимова, главные роли исполнили Кирилл Кяро и Сергей Колешня.

По сюжету, их персонажи-бизнесмены устраивают ежегодное мероприятие «Вечер шутов», куда приглашаются чудаковатые люди и неудачники. Главные герои любят поглумиться над менее успешными и счастливыми представителями общества, но на этот раз им будет не до смеха.

«Это новогодняя комедия о доброте, человечности, о том, что чудики делают этот мир лучше. Конечно же, новогодняя комедия не может обойтись без любви», — говорит о новом фильме Кирилл Кяро.

Комедия напомнит зрителям о том, что никогда не поздно исполнить свою мечту, и как важно замечать людей, которые находятся рядом. В картине также снялись Юлия Александрова, Сосо Павлиашвили, Алиса Гребенщикова, Григорий Сиятвинда и другие известные артисты.

Премьера в российских кинотеатрах запланирована на 26 ноября.