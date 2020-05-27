Робокоп по-русски: летом ТНТ покажет «Проект «Анна Николаевна»

Зоя Бербер перевоплотится в полицейского, но никто из ее коллег не будет знать, что идеальная сотрудница – андроид.

Сериал «Проект «Анна Николаевна» уже успел завоевать любовь зрителей. Премьерный показ состоялся в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», а теперь ситком покажут на телеканале ТНТ.

Точную дату старта первого сезона пока не сообщают, скорее всего зрители увидят на экранах очаровательную Зою Бербер (именно она исполняет главную роль) уже в середине июня.

О чем кино?

Бороться с преступностью в России будет идеальный полицейский Анна Николаевна Королькевич. С виду хорошенькая сотрудница мало чем отличается от коллег, но мало кто знает, что на самом деле блондинка — робот-андроид.

Всем чудо-женщина хороша, но уж больно бросается в глаза своей «книжной правильностью», поэтому робокопа в юбке отправляют в провинциальный райотдел «очеловечиться».

Здесь-то и начинаются приключения, которые не оставят равнодушными даже самого притязательного зрителя.

«У меня была очень интересная задача. Я могла себе позволить говорить не совсем как работ, с легким налетом неестественности. Научиться этому можно у Siri или Алисы. А в остальном я просто старалась «держать тело» и следить за эмоциями. Лицо у меня мультяшное, ходит ходуном, поэтому мимику приходилось сдерживать», — призналась Зоя Бербер.

Помимо звезды «Реальных пацанов», в сериале снимались Сергей Гармаш, Антон Филипенко и Федор Лавров, Кузьма Сапрыкин, Анна Котова-Дерябина, Ксения Каталымова, Никита Тарасов, а также Ирина Розанова, Михаил Пореченков, Александр Баширов и Павел Деревянко – в роли самого себя.

Снял сериал Максим Пежемский.