Более двух тысяч: сценаристы засыпали заявками Данилу Козловского

Актер и режиссер получил более двух тысяч синопсисов и решил продлить временные рамки конкурса.

В первый день сентября Данила Козловский объявил конкурс среди сценаристов. Он ищет автора сценария, по которому его киностудия снимет фильм или сериал. Конкурс решил провести в три этапа. На первом рассматривали только синопсисы. За месяц Козловскому поступили более двух тысяч заявок. Такого количества ни он, ни его коллеги просто не ожидали. Из них предстоит выбрать только 10 лучших.

«Просим дать нам время на обратную связь до 12 октября. Все ваши заявки обязательно будут зарегистрированы, и все участники обязательно получат свои номера. Второй этап конкурса, в связи с большим объемом ваших синопсисов, будет продлен до 15 декабря», — написал Козловский в Instagram.

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Помимо этого режиссер приступил к съемкам фильма «Карамора». Изначально его премьера была запланирована на осень этого года, но в связи в пандемией перенесена на 2021-й.