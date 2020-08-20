Данила Козловский анонсировал дату выхода фильма «Чернобыль: Бездна»

Выход картины на большие экраны запланирован на октябрь 2020 года.

Данила Козловский анонсировал в своем Instagram дату выхода фильма «Чернобыль: Бездна». На официальном тизере стоит дата 15 октября. Ранее сообщалось, что показ запланирован на 22 октября, но как отметил сам Козловский, в нынешнее время сложно о датах говорить конкретно. Картину об аварии на Чернобыльской атомной электростанции планируют показать и в США.

«Это конечно крайне рисково, тягаться с проектом HBO, можно хапнуть столько хэйта и от зрителя и от критиков, желаю удачи, для этого нужны действительно стальные …», — написали пользователи Сети.

При этом подписчики отметили, что с нетерпением ждут премьеру.

Козловский выступил не только режиссером и продюсером, но и сыграл главную роль. На счету актера 52 сыгранных роли в кинофильмах. А вот режиссером он выступает только в третий раз. Дебют на этом поприще случился в 2018-м с фильмом «Тренер».