Главный отметился: Станислав Черчесов посетил премьеру фильма «Стрельцов»

31-летний Александр Петров снялся в спортивном байопике «Стрельцов» о жизни звезды советского футбола. Фильм вышел на экраны 24 сентября. Оценить картину уже успел главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Актер поделился фотографией с наставником российских футболистов.
«Вот Станислав Саламович кино посмотрел, а вы?», — интересуется артист у своей аудитории.
Фанаты Петрова поддержали звезду в комментариях: многие посмотрели новинку еще в день премьеры.
«Мы вчера посмотрели с сестренкой и нам очень понравилось. Супер фильм», «Вчера посмотрела, очень понравился фильм. Спасибо вам, Саша!», «Фильм крутой!», «Уже два раза посмотрела, Стрельцов — супер, посмотрел, и думаю на выходных ещё схожу», — делятся эмоциями подписчики.
Некоторые отвечали на пост прямо из кинозала:
«Как раз сейчас смотрю в Октябре!», — радостно писали поклонники.
Однако, не всем так повезло: пользователи ряда городов пожаловались, что у них все еще закрыты кинотеатры:
«У нас закрыт кинотеатр с марта еще», «В Краснодаре не работают кинотеатры…Так бы с большим удовольствием пошёл», «Пошла бы, да только кинотеатры закрыты».
Сам Станислав Черчесов отозвался о фильме положительно: «Стрельцов» он смотрел на специальном показе для детей из спортивных школ и участников «Кожаного мяча».
«Вспомнил советское время, поностальгировал. Для молодежи это правильный фильм в правильное время. История реалистичная. Нужно помнить свою историю и не позволять ее забывать. Артисты играли великолепно, в фильме есть всё, что надо», — передает слова тренера пресс-служба сборной России.