Кто, если не Александр Петров: зрители выбрали актеров, которые могли бы сыграть Эдуарда Стрельцова

24 сентября в кинотеатрах стартовал отечественный фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли. Биографическая картина рассказывает о знаменитом советском футболисте, чья судьба была невероятна и трагична одновременно.

Конечно, зрители могут в очередной раз возмутиться: «Ну вот, снова Петров!» Действительно, актер в последние годы очень популярен и редко какой хит российского проката обходится без него. Однако создатели картины уверяют, что взяли звезду на главную роль, как и положено, в результате кастинга, на котором у Александра были серьезные конкуренты.

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Но зрители готовы были бы прийти в кино на байопик о футболисте и без Петрова в титрах. Как передает «Комсомольская правда», на сайте Sports.ru прошел импровизированный опрос: какой актер смотрелся бы в образе Стрельцова лучше. Ведь на самом деле Петров не дотягивает по фактуре до своего героя, которым был атлетически слажен, а по характеру напоминал «парня с рабочей окраины».

Чаще всего пользователи портала упоминали имя Александра Ильина — Лобанова из сериала «Интерны». По мнению народа, этот артист имеет более «пролетарский» вид и, к тому же, неплохо играет в футбол.

На втором месте Владимир Яглыч, который уже снимался в таких спортивных картинах, как «Воин», «Дикая лига» и сериал «Молодежка».

Также предлагались кандидатуры Алексея Чадова, Владимира Епифанцева, Евгения Ткачука, Сергея Горобченко и Данилы Козловского.

А кто, по вашему, лучше бы смотрелся в роли футболиста Стрельцова?