Черчесов поделился снимком, как тренируется на беговой дорожке в условиях карантина

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в Instagram поделился снимком, на котором он показал, что поддерживает физическую форму в домашних условиях. Специалист, который вывел сборную России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, тренируется на беговой дорожке.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома». Станислав Черчесов

Отметим, что ранее в одном из интервью Станислав Черчесов говорил, что коронавирус спутал все планы национальной команды. Впрочем, наставник сборной России отмечал, что в таких условиях оказались все сборные, поэтому сетовать на что-то просто глупо.

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Отметим, что количество заразившихся коронавирусом по всему миру стремительно приближается к отметке в миллион человек. При этом число умерших почти достигло сорока тысяч. В России пока не такая критическая ситуация. В стране зафиксировано более двух тысяч случаев заражения. Неделя с 30 марта по 5 апреля в нашей стране объявлена нерабочей. Жителям не рекомендовано выходить из своих домов.