«Пошлое зрелище»: родственники Цоя просят Путина не допустить выхода новой ленты Учителя

Близкие легендарного рокера сошлись во мнении, что в фильме слишком много выдумок, порочащих облик музыканта.

Родные Виктора Цоя обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на выход фильма Алексея Учителя. Напомним, что к 30-летию со дня гибели легендарного музыканта известный режиссер снял картину о его смерти.

Как передает «Газета.ru», среди отправителей письма значатся Роберт и Александр Цой — отец и сын рок-звезды. Они называют готовящуюся к выходу картину «пошлым зрелищем», с использованием сведений о частной и семейной жизни музыкантов группы «Кино» и их близких. Все эти факту, как утверждают родственники ныне покойного музыканта, переплетаются с вымыслом, сплетнями и скабрезными намеками.

«Такие люди, как Виктор Цой, принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь «вольными интерпретациями», — говорится в обращении.

Авторы письма указывают на то, что не давали создателям фильма согласия на использование имени и изображения Виктора Цоя. Они не раз писали претензии в Министерство культуры, но лента все-таки получила прокатное удостоверение. Семья артиста обращается к президенту с надеждой разрешить это дело как можно скорее, не дожидаясь судебных решений. Близкие Цоя считают, если картина выйдет на экраны, то суд не устранит возникшей несправедливости.

Стоит отметить, что ранее режиссер Алексей Учитель подтверждал, что у него были «острые разговоры» с Александром Цоем по поводу сюжета фильма. По требованию сына звезды киношники внесли правки в картину. Но, похоже, этого было не достаточно, чтобы проект был одобрен родственниками рок-легенды.