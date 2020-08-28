В Сети появился трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя

Накануне режиссер ленты Алексей Учитель и актеры, исполнившие главные роли в ней, поделились секретами создания картины. К примеру, Паулина Андреева, сыгравшая последнюю любовь Цоя, журналистку Наталью Разлогову, призналась, что согласилась на съемки не раздумывая. А Евгений Цыганов сыграл водителя автобуса, в который врезался «Москвич» музыканта, Павла Шелеста.

В Сети появился долгожданный трейлер фильма. Сюжет построен вокруг шофера рейсового автобуса Павла Шелеста. Он никогда не интересовался музыкой и ничего не знал о том, кто такой Виктор Цой. Но 15 августа 1990 года его жизнь разделилась на до и после. В результате автокатастрофы именно Шелесту предстоит доставить гроб с кумиром миллионов поклонников в Ленинград…

Дата релиза фильма «Цой» не называется. Изначально премьера была назначена на 3 сентября, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить. Судя по тому, что трейлер появился в Сети, ждать осталось недолго. Многие фанаты благодарят Учителя за то, что он не стал подбирать актера на роль Цоя – рок-звезда появляется в фильме, но это архивные видео с концертов.