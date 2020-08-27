«Были острые разговоры»: Учитель рассказал, какие правки в фильм о Цое внес сын музыканта

В этом году страна отмечает печальную дату – 30-летие со дня гибели Виктора Цоя. К этой годовщине режиссер Алексей Учитель снял картину «Цой» с участием целой плеяды знаменитых актеров – Евгения Цыганова, Паулины Андреевой, Игоря Верника, Марьяны Спивак.

Сам кинодеятель рассказал, что в процессе работы над лентой обращался к единственному сыну рок-звезды Александру.

«Мы связывались с сыном. Мы давали читать сценарий. Реакция у него, конечно, была неоднозначная. Но это все нормально. Не скрою, что были острые разговоры. Мы встречались перед съемками, он просил изменить некоторые имена, и мы на это пошли», — рассказал на пресс-конференции журналистам Учитель.

Появится ли фигура самого Цоя в киноленте, создатель решил оставить в секрете до премьеры фильма. К слову, дата выхода картины была запланирована на 3 сентября, однако из-за коронавируса релиз ленты пришлось отложить. Но, в любом случае, зритель увидит фильм в этом году.