Невеста для Коленьки: «принцессы» для младшего Лукашенко
Видео
Выживет или нет? Известный таролог предсказала судьбу Навального
Видео

«Были острые разговоры»: Учитель рассказал, какие правки в фильм о Цое внес сын музыканта

Режиссер и актеры приоткрыли некоторые тайны о фильме про лидера группы «Кино».

«Были острые разговоры»: Учитель рассказал, какие правки в фильм о Цое внес сын музыканта
Алексей Учитель. Фото: пресс-служба кинокомпании "Рок"

В этом году страна отмечает печальную дату – 30-летие со дня гибели Виктора Цоя. К этой годовщине режиссер Алексей Учитель снял картину «Цой» с участием целой плеяды знаменитых актеров – Евгения Цыганова, Паулины Андреевой, Игоря Верника, Марьяны Спивак.

Евгений Цыганов в роли водителя автобуса. Кадр из фильма «Цой»
Евгений Цыганов в роли водителя автобуса. Кадр из фильма «Цой»

Сам кинодеятель рассказал, что в процессе работы над лентой обращался к единственному сыну рок-звезды Александру.

«Мы связывались с сыном. Мы давали читать сценарий. Реакция у него, конечно, была неоднозначная. Но это все нормально. Не скрою, что были острые разговоры. Мы встречались перед съемками, он просил изменить некоторые имена, и мы на это пошли», — рассказал на пресс-конференции журналистам Учитель.

Появится ли фигура самого Цоя в киноленте, создатель решил оставить в секрете до премьеры фильма. К слову, дата выхода картины была запланирована на 3 сентября, однако из-за коронавируса релиз ленты пришлось отложить. Но, в любом случае, зритель увидит фильм в этом году.

Тэги

Алексей УчительВиктор ЦойЦой авария