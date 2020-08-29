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Дэйзи Ридли призналась, что после «Звездных войн» не могла найти новую работу

Слава, полученная девушкой после комической франшизы, не помогла ей в дальнейшей карьере.

Дэйзи Ридли призналась, что после «Звездных войн» не могла найти новую работу
Дэйзи Ридли стала звездой нового поколения «Звездных войн». Фото: globallookpress.com

Молодой английской актрисе Дэйзи Ридли повезло: уже в 23 года она получила роль, которая прославила ее на весь мир. Девушка сыграла Рей — главную героиню новой трилогии «Звездных войн». Однако, когда все три фантастических фильма остались позади, новоиспеченная звезда ощутила проблемы в дальнейшей карьере.

После выхода картины «Скайуокер. Восход» на актрису отнюдь не посыпался град предложений сняться в новых проектах. Хотя дело было еще до начала пандемии.

«Как ни странно, в начале года (очевидно, 2020-го, — прим. авт.) ничего не происходило, — цитирует Дэйзи издание Entertainment Weekly. — Я подумала: «Ой! Никто не хочет меня нанимать…»

Актриса рассказала, что пробовалась во множество проектов, но в итоге ее не взяли ни в один из них. Правда, через пару месяцев звезда все-таки получила работу, но тогда «фабрика грез» Голливуда остановилась из-за коронавируса.

Пока что девушка может похвастаться только ролями в озвучке. Она подарила свой голос главной героине игры «Двенадцать минут», а также персонажу фильма «Баба-Яга», созданного в виртуальной реальности. При этом Ридли дразнит поклонников неким «очень мрачным» проектом, в котором она задействована. Возможно, речь идет о предстоящем фантастическом фильме «Поступь хаоса», где актриса должна сыграть вместе со звездой Marvel Томом Холландом.

Тэги

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»актерская карьерабезработицаДейзи Ридли