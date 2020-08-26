Кейт Уинслет сыграла Бабу-Ягу в фильме, созданном в виртуальной реальности

Фильм, созданный с помощью технологии виртуальной реальности, представят на Венецианском кинофестивале 2020 года, который пройдет в сентябре. Как передает сайт The Hollywood Reporter, картина называется «Баба-Яга», и у нее звездный актерский состав. В проекте задействованы оскароносные Кейт Уинслет и Дженнифер Хадсон, а также 73-летняя Гленн Клоуз и 28-летняя Дейзи Ридли (Рей из «Звездных войн»).

Картину описывают как иммерсивный анимационный фильм. Погрузившись в виртуальную реальности, зритель попадет в сказочный мир и сопроводит «свою сестру», которую играет Ридли, в походе за лекарством для их болеющей матери. Волшебное средство находится у ведьмы в заколдованном лесу. Как в компьютерной игре, финал истории будет зависеть от решений, которые в ходе сюжета примет зритель.

«Хотя история уходит корнями в классический фольклор, мы собирались представить ее в современном контексте, сосредоточив внимание на темах окружающей среды и сильных женских персонажах. Темах, которые мир должен исследовать сейчас, как никогда раньше», — говорит Дженнифер Хадсон, которая выступила исполнительным продюсером проекта.

Известно, что она озвучила заколдованный лес. Гленн Клоуз сыграла мать, а роль Бабы-Яги досталась Кейт Уинслет.

Фильм, если его можно так назвать, станет доступен в конце года для обладателей шлем виртуальной реальности Oculus Quest.