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Создатели фильма «Скайуокер. Восход» раскрыли секрет главного злодея

У фанатов все еще осталось много вопросов для создателей картины.

Создатели фильма «Скайуокер. Восход» раскрыли секрет главного злодея
Кадр из фильма «Скайуокер. Восход»

Последний фильм из серии «Звездные войны» собрал свои деньги в прокате и уже не идет в кинотеатрах. Но у многих настоящих фанатов саги все еще остались вопросы, на которые режиссер так и не ответил.

Одним из главных секретов, недоступных для понимая большинства зрителей, было то, как главный злодей сумел вернуться к жизни. И отрывок из новой книги Рей Карсон, который LucasFilm представила на ивенте C2E2 в Чикаго, наконец-то рассказал об этом досадном недоразумении.  Если не хотите спойлеров, дальше лучше не читать.

Как выяснилось, главный антагонист фильма «Скайуокер. Восход» — вовсе не тот же самый Император Палпатин, который был успешно уничтожен в шестом фильме. Это оказался всего-навсего его клон, а, умирая, настоящий лорд ситхов просто сумел перенести свой дух в эту клонированную оболочку. Так себе объяснение, но кто вообще ждет правдоподобных вариантов развития событий от фантастических картин?

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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»Джей Джей АбрамсНовости кино
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