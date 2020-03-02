Создатели фильма «Скайуокер. Восход» раскрыли секрет главного злодея

Последний фильм из серии «Звездные войны» собрал свои деньги в прокате и уже не идет в кинотеатрах. Но у многих настоящих фанатов саги все еще остались вопросы, на которые режиссер так и не ответил.

Одним из главных секретов, недоступных для понимая большинства зрителей, было то, как главный злодей сумел вернуться к жизни. И отрывок из новой книги Рей Карсон, который LucasFilm представила на ивенте C2E2 в Чикаго, наконец-то рассказал об этом досадном недоразумении. Если не хотите спойлеров, дальше лучше не читать.

Как выяснилось, главный антагонист фильма «Скайуокер. Восход» — вовсе не тот же самый Император Палпатин, который был успешно уничтожен в шестом фильме. Это оказался всего-навсего его клон, а, умирая, настоящий лорд ситхов просто сумел перенести свой дух в эту клонированную оболочку. Так себе объяснение, но кто вообще ждет правдоподобных вариантов развития событий от фантастических картин?