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Райан Рейнольдс хочет затащить Хью Джекмана в третий фильм о Дэдпуле

Причем, речь не идет о возвращении на экран Россомахи.

Райан Рейнольдс хочет затащить Хью Джекмана в третий фильм о Дэдпуле
Райан Рейнольдс и Хью Джекман снимались вместе только в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Фото: globallookpress.com

«Заклятые друзья» Райан Рейнольдс и Хью Джекман известны своими особыми отношениями. Годами голливудские актеры троллили друг друга в соцсетях, а первый еще и перенес эти колкости в свои фильмы про Дэдпула, воспользовавшись тем, что второй долгое время играл Россомаху в той же киновселенной «Людей Икс».

И вот грядет новое столкновение этих титанов супергеройского кино на экране. Надежный источник фанатского сайта We Got This Covered сообщил, что Рейнольдс хочет, чтобы Джекман появился в его грядущем фильме «Дэдпул — 3». При этом Райан уважает слово своего коллеги, который объявил, что завершил исполнение роли Россомахи в кино (после фильма «Логан»). А значит, Хью может появиться в третьей части приключений болтливого наемника в роли себя самого, например. Хотя любое камео актера будет встречено фанатами на ура, учитывая, как долго звезды подшучивают друг над другом в реальной жизни.

Напомним, что киновселенная Marvel вернула себе права на «Людей Икс» и собирается включить их в свои будущие фильмы. Но, несмотря на такую перспективу, Хью Джекман все равно отказался продолжать играть роль Россомахи. Скорее всего, всем знаменитым мутантам на экране подберут новых актеров.

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"Люди Икс"голливудские актерыДэдпулДэдпул 3кинокомиксыНовости googleНовости киноРайан Рейнольдс