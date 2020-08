Райан Рейнольдс хочет затащить Хью Джекмана в третий фильм о Дэдпуле

«Заклятые друзья» Райан Рейнольдс и Хью Джекман известны своими особыми отношениями. Годами голливудские актеры троллили друг друга в соцсетях, а первый еще и перенес эти колкости в свои фильмы про Дэдпула, воспользовавшись тем, что второй долгое время играл Россомаху в той же киновселенной «Людей Икс».

И вот грядет новое столкновение этих титанов супергеройского кино на экране. Надежный источник фанатского сайта We Got This Covered сообщил, что Рейнольдс хочет, чтобы Джекман появился в его грядущем фильме «Дэдпул — 3». При этом Райан уважает слово своего коллеги, который объявил, что завершил исполнение роли Россомахи в кино (после фильма «Логан»). А значит, Хью может появиться в третьей части приключений болтливого наемника в роли себя самого, например. Хотя любое камео актера будет встречено фанатами на ура, учитывая, как долго звезды подшучивают друг над другом в реальной жизни.

Напомним, что киновселенная Marvel вернула себе права на «Людей Икс» и собирается включить их в свои будущие фильмы. Но, несмотря на такую перспективу, Хью Джекман все равно отказался продолжать играть роль Россомахи. Скорее всего, всем знаменитым мутантам на экране подберут новых актеров.