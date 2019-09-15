Новых Профессора Икс и Магнето могут сыграть цветные актеры

Рано или поздно персонажи франшизы «Люди Икс» полноценно войдут в киновселенную Marvel, которая один за другим штампует кассовые фильмы о супергероях. Правда, после провалов картин «Апокалипсис» и «Темный феникс» произойдет это нескоро, да и теперь известная студия будет как можно дальше дистанцироваться от предыдущих экранизаций о мутантах.

Как сообщает сайт Full Circle Cinema, Marvel Studios возьмет на роли героев «Людей Икс» новые лица и рассматривает возможность задействовать цветных актеров. Ранее, комментируя выход «Черной пантеры» босс студии Кевин Файги отметил, что представление разных национальностей на экране — это будущее.

Напомним, «Люди Икс» — один комиксов, которые ранее прочих попали на большой экран. В уже далеком 2000 году студия Fox пригласила играть двоих главных мутантов — профессора Ксавье и Магнето — ветеранов кино Патрика Стюарта и Яна МакКеллена. Затем франшизе сделали мягкую перезагрузку, и на эти роли были приглашены Джеймс МакЭвой и Майкл Фассбендер. В фильме «Дни минувшего будущего» старые и новые актеры даже встретились, сыграв молодых и пожилых персонажей в разных временных линиях. Через несколько лет мы снова увидим этих мутантов на экране, но их внешний вид может значительно отличаться от уже привычных образов.

Готовы увидеть в роли профессора Икс темнокожего актера?