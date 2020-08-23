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Долгожданное продолжение: в Сети появился финальный трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

Премьеру переносили два раза. Но теперь дата вроде бы окончательно утверждена - 2 октября.

Долгожданное продолжение: в Сети появился финальный трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
Галь Гадот. Фото: globallookpress.com

Новая «Чудо-Женщина:1984» продолжит американскую супергеройскую серию, основанную на комиксах DS Comiks. История воительницы Дианы перенесет зрителей в 1984 год, когда развернулась Холодная война.

Фильм станет продолжением «Чудо-женщины» 2017 года. В главной роли вновь сыграла  Галь Гадот. Режиссер картины Пэтти Дженкенс уже представила ее трейлер.

Изначально дата премьеры была запланирована на 5 июня, потом на 15 августа. В итоге ее перенесли на 2 октября 2020 года. Уже в начале года один из популярных сервисов по продаже билетов определил «Чудо-Женщину: 1984» на первое место в число самых ожидаемых фильмов года.

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