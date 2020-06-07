Владельцы кинотеатров ожидают, что фильм «Чудо-Женщина 1984» перенесут на декабрь

Эпидемия коронавируса сильно повлияла на дату релиза фильма «Чудо-Женщина 1984». Проект должен был появиться в кинотеатрах 5 июня, но увы, пандемия продолжается, а значит большинство заведений закрыты. Новая дата выхода — 14 августа. Стоит отметить, что студия не может выпустить проект в тот же день, когда откроются кинотеатры, нужно дополнительное время. А если в открывшихся кинотеатрах зафиксируют заболевания CoViD-19, то заведения вновь закроют на неопределенный срок.

Ранее были слухи о релизе «Чудо-Женщины 1984» в цифровом формате, в обход привычных кинотеатров, однако студия Warner Bros. решила просто немного подождать. Как сообщает издание Deadline, владельцы кинотеатров настроены более пессимистично и ждут, что «Чудо-Женщина» будет отложена до декабря.