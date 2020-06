Стало известно, как будет выглядеть злодейка в «Чудо-женщине: 1984»

4 июня должна была состояться премьера самого ожидаемого фильма 2020 года — «Чудо-женщина: 1984», но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 13 августа. В ожидании фанаты кинокомиксов уже засмотрели трейлеры до дыр, а блогеры собрали всю возможную информацию о сюжете и злодеях второй части.

Так известно, что супергероиня Диана Принс столкнется с нечистым на руку бизнесменом Максвеллом Лордом, завладевшим магическим артефактом, и женщиной-оборотнем по прозвищу Гепарда. Обоих уже показали в трейлерах, но в виде обычных людей, без суперсил или особых костюмов. Сама Диана уже «засветила» свою новую позолоченную броню с орлиными крыльями.

Конечно же, многих фанатов интересует, в каком облике будет сражаться Гепарда в исполнении Кристен Уиг, но по этому поводу киношники пока молчат — берегут интригу. Тем не менее, недавно компания Rubies Company, специализирующаяся на пошиве костюмов для Хэллоуина, выпустила новую серию взрослых и детских нарядов в стилистике Чудо-женщины. В нее входят два варианта брони Дианы Принс и костюм Гепарды.

For this Halloween#WonderWoman1984 #WW84 official adult and kids costume by Rubies Company Inc. pic.twitter.com/SY46TsKSlT

— Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) June 2, 2020