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Киношное волшебство: Александр Ревва показал, как превращается в бабушку

Для перевоплощения в образ, актер проводит много времени в гримерке.

Киношное волшебство: Александр Ревва показал, как превращается в бабушку
Александр Ревва. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Шоумен Александр Ревва уже объявлял о том, что начались съемки третьей части комедии «Бабушка легкого поведения». В картине он выступает и продюсером, и исполнителем главной роли. Над перевоплощением в образ главной героини трудятся гримеры. А как это происходит, Ревва показал в своем Instagram, опубликовав серию пошаговых изменений.

«Проснулся, потянулся, гримернулся, улыбнулся…», — подписал снимки Ревва.

Подписчики оценили перевоплощение Александра, отметив, что бабуля – огонь.

Несколько дней назад Ревва рассказал, что актерский состав в третьей «Бабушке легкого поведения» остался прежним. Впервые на большие экраны комедия вышла в 2017 году. В 2019-м история о перевоплощении Сани Рубенштейна в бабушку получила продолжение под названием «Престарелые мстители».

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Александр РевваАртур ПирожковБабушка лёгкого поведениягримНовости киноРевва новостиФильм "Бабушка легкого поведения"