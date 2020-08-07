«Бабушка легкого поведения-3»: Александр Ревва объявил о старте съемок

Первую часть полюбившейся комедии «Бабушка легкого поведения» Александр Ревва представил общественности еще в 2017 году. История жулика Сани Рубенштейна по прозвищу «Трансформер», который легко превращается в пожилую женщину – продолжилась после. В 2019-м на экраны вышла вторая часть приключений обманщика. Теперь же Александр Ревва, который сыграл главную роль, а также был продюсером и со-сценаристом, объявил о старте съемок третьей части.

«Прошло ровно два года с того момента, как мы запустили в производство нашу вторую «Бабушку легкого поведения». Буквально через несколько дней мы приступаем к съемкам нашей третьей «Бабульки», — сообщил Ревва.

По словам Реввы, актерский состав в новой части останется прежним.

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Накануне артист поделился с поклонниками снимком с вейкбордом. Правда, некоторые решили, что на фото дублер актера. Еще раньше Ревва опубликовал в своем инстаграме танцы с Пухляшом, он же Дима Красилов. Танцор набрал огромную популярность после съемок в клипе Little Big.