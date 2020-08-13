И снова бабушка: Александр Ревва в третий раз перевоплотится в любимый образ

На днях Александр Ревва сообщил о том, что продолжению полюбившейся многим комедии «Бабушка легкого поведения» быть. Он по-прежнему остался продюсером, со-сценаристом и исполнителем главной роли. Первыми кадрами со съемочной площадки артист поделился со своими подписчиками.

«Мы писали и писали, наши пальчики устали… Мы Прабабку написали, и уже немножко сняли…»,- подписал фото в своем Инстаграме Ревва.

Первая часть «Бабушки» вышла еще в 2017 году. Образ Сани Рубинштейна, который из-за наживы смог перевоплотиться в престарелую женщину, оценили многие. Тогда в широком прокате картина собрала более шести миллионов долларов. Ревва решил снимать продолжение. Вторую часть зрители увидели в 2019-м. Сборы почти в четыре раза превысили бюджет – около полмиллиарда рублей.