«Ты Бог!»: Александр Ревва поразил Пухляша своим танцем

Александр Ревва порадовал своих фанатов. На этот раз шоумен опубликовал в своем Instagram танцы с Пухляшом, он же Дима Красилов. Танцор с нестандартной фигурой быстро приобрел массовую известность благодаря клипу Little Big. Это тот самый парень, который показывал невероятные движения в клипе на песню Uno.

За несколько дней до всеобщего обнародования танцевального видео, Пухляш опубликовал в своем инстаграме фото с Реввой.

«Обожаю знакомиться с людьми, особенно с такими же добрыми и лучезарными, как я! Ты Бог», — подписал снимок Красилов.

Поклонники тут же решили, что знаменитости снимают совместный клип. Однако подтверждений этому пока нет.

Более 10 лет Ревва занимался хореографией. Поэтому часто радует подписчиков зажигательными танцами. Так, в середине июля певец станцевал с Иваном Ургантом и Дмитрием Хрусталевым в программе «Вечерний Ургант» под свой новый трек «Перетанцуй меня».