Экстремальный Пирожков: Александр Ревва удивил новым снимком

У Александра Реввы новое увлечение. Музыкант опубликовал снимок в своем инстаграме, на котором он рассекает волны на вейкборде. Некоторые из подписчиков сразу решили, что это дублер артиста, а не он сам. Но при этом большинство комментирующих восхитились таким времяпрепровождением.

«Борд! Веркборд!» — подписал Ревва снимок, при этом, не уточнив, где он ловит такие волны.

Недавно артист порадовал своих подписчиков зажигательным танцем. Причем, не сольным, а в тандеме с Димой Красиловым, который приобрел массовую популярность после клипа Little Big. Ревва и Пухляш станцевали на лужайке, после чего многие предположили, что Артур Пирожков снимает новый клип.