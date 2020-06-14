Скоро на экранах: Михаил Ефремов сыграл упыря в сериале «Вампиры средней полосы»

Скоро на видеосервисе Start зрители смогут увидеть необычный сериал про упырей «Вампиры средней полосы». Примечательно, что одного из главных кровопийц сыграет скандально ославившийся Михаил Ефремов.
Актер выступит в роли деда Славы, главу династии бессмертных вампиров. Известно, что изначально старейшего упыря должен был изображать в фильме Юрий Стоянов. А вот мамашу кровососущей семьи сыграет Татьяна Догилева. Ее героиня Ирина Витальевна будет бдительно следить за точным исполнением кодекса вампиров (по фильму он есть).
Появятся на экранах и другие отечественные кинозвезды: Дмитрий Лысенков, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич и Александр Устюгов.
Сюжет будет закручиваться в разные временные отрезки времени, а вампиры окажутся вполне разумными и добрыми существами.