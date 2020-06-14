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Скоро на экранах: Михаил Ефремов сыграл упыря в сериале «Вампиры средней полосы»

Фильм в ближайшее время выйдет на площадке Start.

Скоро на экранах: Михаил Ефремов сыграл упыря в сериале «Вампиры средней полосы»
Михаил Ефремов. Фото: Видеосервис START

Скоро на видеосервисе Start зрители смогут увидеть необычный сериал про упырей «Вампиры средней полосы». Примечательно, что одного из главных кровопийц сыграет скандально ославившийся Михаил Ефремов.

Актер выступит в роли деда Славы, главу династии бессмертных вампиров. Известно, что изначально старейшего упыря должен был изображать в фильме Юрий Стоянов. А вот мамашу кровососущей семьи сыграет Татьяна Догилева. Ее героиня Ирина Витальевна будет бдительно следить за точным исполнением кодекса вампиров (по фильму он есть).

Татьяна Догилева. Фото
Татьяна Догилева. Фото: Видеосервис START

Появятся на экранах и другие отечественные кинозвезды: Дмитрий Лысенков, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич и Александр Устюгов.

Сюжет будет закручиваться в разные временные отрезки времени, а вампиры окажутся вполне разумными и добрыми существами.

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