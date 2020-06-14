Закулисье сериала «Вампиры средней полосы»: тема вурдалаков и упырей приобрела неожиданное развитие

Вампиры в Смоленской области, как оказалось, обычное явление.

В сериале «Вампиры средней полосы» (скоро на видеосервисе Start) упыри выглядят персонажами, кардинально отличными от героев «Ночного Дозора» и «Сумерек». Разумные, добрые и вечные ребята, воспитывающие в России поколение за поколением способных пить кровь существ.

Виртуозный дар Михаила Ефремова пить в кадре в сериале про вампиров пригодился как никогда. Он сыграл старшего в династии упырей — бессмертного деда Славу, известного как Святослав Вернидубович. В пилотной серии проекта эта роль принадлежала Юрию Стоянову.

Еще одного представителя семейства смоленских кровопийц сыграл звезда «Домашнего ареста» Дмитрий Лысенков. Сериал будет перемещать героев в разные эпохи. Окажутся они и в 1812 году.

Очаровательная сыщица Анна (Екатерина Кузнецова) расследует уголовное дело о двойном убийстве. В телах погибших практически не осталось крови…

Присоединились к команде кровососущих и Ольга Медынич с Александром Устюговым. Выглядят вполне человечными персонажами.

Образ строгой мамаши семейства и хранительницы кодекса вампиров Ирины Витальевны, рабочее место которой больше напоминает кабинет чиновницы, воплотила Татьяна Догилева.

Роль утонченного европеизированного вампира с французскими корнями Жана, доктора по профессии, исполнил Артем Ткаченко. Дорогостоящий протез — клыки кровопийцы — готовил профессиональный зубной техник.