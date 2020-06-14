«Не хотим предавать память»: родственники Сергея Захарова отказались от 100 млн рублей Ефремова

Они уверены, что погибший не одобрил бы такого поступка с их стороны.

Недавно Михаил Ефремов, находящийся на домашнем аресте, выступил с видеообращением, где попросил прощения у родственников Сергея Захарова, погибшего из-за него в автокатастрофе. А также предложил возможную помощь. По некоторым данным, артист был намерен дать около 100 миллионов рублей.

Однако в эфире шоу «Соловьев Live», выяснилось, что близкие умершего мужчины не только не хотят его прощать, но и были оскорблены подачей этих извинений. По словам их адвоката Александра Добровинского, актер не счел нужным обратиться к ним лично и непосредственно предложить деньги, выступление заслуженного артиста было только публичным.

Впрочем, близкие Захарова в любом случае не желают никакой помощи от Ефремова.

«Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги», — передал их слова адвокат.

Он также опроверг появившуюся в СМИ и в Сети информацию о том, что, якобы, с родственниками погибшего невозможно связаться, дескать, они не отвечают на телефонные звонки, также, как и их представитель. По словам Добровинского, ни с ним, ни с родней Сергея никто даже не пытался поговорить. Адвокат заверил, что всегда готов к диалогу.