«Здесь нечего смотреть»: критики разгромили кинопремьеру «Артемис Фаул»

Фильм про мальчика-гения, решившего ограбить эльфов, раскритиковали в пух и прах.

12 июня на сервисе Disney + вышел долгожданный фильм «Артемис Фаул» по одноименной книге, соперничающей со знаменитым «Гарри Поттером». Фанаты романов ждали этой экранизации много лет, фильм должен был выйти в кинотеатрах еще в 2019 году, но был отложен, а потом и вовсе потерял свой релиз на больших экранах, став онлайн-премьерой.

Трейлеры картины были многообещающими, показывали вторжение живущей под землей высокотехнологичной расы эльфов на занятую людьми поверхность планеты. В съемках приняли участие Колин Фаррелл, Джош Гэд и Джуди Денч.

Однако первые же отзывы о вышедшем фильме оказались разгромными. На сайте Rotten Tomatoes, где западные критики выставляют фильмам оценки, картина набрала невероятно низкие 13% на основе 67 отзывов. Пресса тоже не пожалела новое фэнтези.

«Любой, кто ищет занимательные приключения для детей и взрослых, может идти дальше. Здесь нечего смотреть», — пишет издание Los Angeles Times. «Артемис Фаул обладает высокой производственной ценностью, но никак не может увлечь. Персонажи неуклюжи, плохо прописаны и лишены химии», — отмечает портал MovieWeb. «Однажды изобразив античность Гамлета, Кеннет Бран снял просто античный фильм», — критикует газета The New York Times.

Напомним, что Артемис Фаул в своей вселенной является юным гением криминала. Чтобы поправить дела своей влиятельной в мафиозных кругах семьи, он начинает искать следы волшебной цивилизации и находит их. А дальше паренек собирается требовать с эльфов золото. Что получилось из этой затеи, и было показано в фильме.