Премьеру фильма «Артемис Фаул» перенесли из кинотеатров на канал Disney+

16 апреля в Сети появился новый трейлер фильма «Артемис Фаул», а вместе с ним и новая информация об этой кинопремьере. В конце ролика объявлено, что студия Disney не собирается ждать, когда кинотеатры откроются, в первый показ фантастической картины пройдет в интернете — на канале Disney+ 12 июня.

Известно, что из-за коронавируса студия и так отложила премьеры ряда своих громких релизов на полгода. Среди них киноадаптация мультфильма «Мулан» и «Черная вдова» от Marvel. С Фаулом создатели решили не тянуть, так как ранее он и там был отложен на год (с 2019 на 2020), а фанаты серии книг уже давно ждут экранизации этой истории. Многие считают, что Артемис вполне может потягаться со знаменитым Гарри Поттером, хотя их сюжеты имеют существенную разницу.

В отличие от Поттера Фаул — не бедный сиротка. Он — наследник британского преступного клана (отца главного героя сыграет Колин Фаррелл). Используя современные технологии, деньги и широкие связи, гениальный мальчик вычислил, что эльфы, гномы и прочие мифические создания действительно существуют, но их высокоразвитая цивилизация забилась в недра земли, чтобы не контактировать с человечеством. Что же Артемис решил делать с этой информацией? Естественно, криминальный гений захотел ограбить сказочный народ.