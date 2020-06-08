«Уже поползла»: Эммануил Виторган поделился трогательными кадрами с девятимесячной дочкой

Киноактер Эммануил Виторган состоит в браке с третьей женой Ириной Млодик. От прошлых отношений у него есть взрослые дети: дочка Ксения и сын Максим. Однако в уже зрелом возрасте артист осознал, что именно в детях видит смысл жизни. Поэтому в 2018 году Млодик подарила ему дочку Этель. А год назад у них появился еще один ребенок — девочка Клара, которую выносила суррогатная мать. Теперь каждую свободную минуту актер проводит с малышами.

80-летний Виторган на карантине не покидает свою квартиру. Он и его супруга сейчас дают лишь онлайн-концерты. Сидя в четырех стенах у пары появилось еще больше времени, которое они тратят на дочерей. Недавно артист похвастался, что маленькая Клара заговорила. Она сказала «Эмма». А теперь звезда театра и кино поделился новым видео. Он показал, как играет с наследницей, пока его средняя дочка играет в куклы рядом.

В кадре малышка Клара в сером костюме лежит на диване и пытается ползти к отцу, который дразнит ее игрушкой. «Минуты блаженства… Дома хорошо», — объявил Эммануил Гедеонович.

Многие поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. «Какие красавицы у вас доченьки», «Уже поползла», «Какой вы счастливый!», «Как хорошо, сестрички лисички!», «Они прелесть», «Вы чудесный отец», «Нет большей радости», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Виторган также сам кормит дочерей. Млодик не раз отмечала, что Клара и Этель сразу улыбаются при виде папы.