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Звездный гость

«Это неожиданно»: 76-летняя Инна Чурикова узнала о смерти Михаила Кокшенова от СМИ

Актеры снимались вместе в военной драме «В огне брода нет».

«Это неожиданно»: 76-летняя Инна Чурикова узнала о смерти Михаила Кокшенова от СМИ
Михаил Кокшенов/Фото: globallookpress.com

76-летняя актриса Инна Чурикова узнала о смерти Михаила Кокшенова от журналистов. Напомним, трагичная весть о кончине 83-летнего актера поступила в пятницу, 5 июня. С 2017 года артист не появлялся на публике после пережитого инсульта. Кокшенов, по предварительным данным, умер в стенах реабилитационного центра в Подмосковье.

Шоком стала внезапная смерть Кокшенова для Инны Чуриковой. Коллеги снимались вместе в военной драме «В огне брода нет». Журналистам артистка рассказала, что очень опечалена вестью и передает слова соболезнования близким мужчины.

«Для меня это неожиданно. Очень жалко», — цитирует ее телеканал 360.

На счету Кокшенова значатся более 100 разноплановых ролей. Помимо актерской деятельности, Михаил активно развивался как продюсер и режиссер. Был трижды женат, имел дочь, которая впоследствии выбрала карьеру корреспондента.

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