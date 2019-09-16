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Дочь Кокшенова после инсульта ни разу не видели у отца

Сиделка 82-летнего актера утверждает, что не встречала наследницу.

Дочь Кокшенова после инсульта ни разу не видели у отца
Михаил Кокшенов/globallookpress.com

Актер Михаил Кокшенов пару лет назад перенес сразу два инсульта. Для 80-летнего человека это серьезный удар по организму. В настоящее время рядом с ним постоянно находится сиделка Феруза. А вот жена-предприниматель Наталья Лепехина предпочла жить там, где ее бизнес – во Владимире, а не рядом с мужем, сообщает КП.

Женщина работает в нефтепромышленной сфере и отлично обеспечивает себя и супруга. По словам Ферузы, Наталья покупает все, что ему необходимо, а общение поддерживает по видеосвязи. Претензий у артиста к ней нет.

Плюс ко всему бизнесвумен смогла наладить теплые отношения с бывшей женой актера Еленой Кокшеновой. Вот она-то навещает любимца публики лично. Как говорит Феруза, женщина приезжает к бывшему супругу 2–3 раза в неделю. Пара прожила в браке более 20 лет, а разошлись они из-за вспыхнувшей любви Кокшенова к Наталье Лепехиной.

Помощница актера также поделилась, что за два года, пока она работает у него, ни разу не видела его дочери Алевтины. Девушка родилась в первом браке артиста с Ниной Вокрош, бывшей стюардессой. Этот брак продолжался всего один год: с 1986-го по 1987-й. Как утверждает сиделка Кокшенова, дочь при этом рассказывает в СМИ, что ухаживает за отцом вместе со своей матерью.

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болезни звездинсультМихаил Кокшеновреабилитация после инсульта

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Дочь Кокшенова после инсульта ни разу не видели у отца
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