Стала известна причина смерти Михаила Кокшенова

В последнее время актер находился в частной подмосковной клинике.

Причиной смерти актера Михаила Кокшенова, который умер в возрасте 83 лет, стала продолжительная болезнь. В последнее время актер находился в частной подмосковной клинике. Его состояние было тяжелым, пишет «РЕН-ТВ».

Между тем смерть актера подтвердила его вдова Наталья Лепехина. Она отметила, что смерть звезды картин «Ширли-мырли» и «Спортлото 82» наступила еще накануне, 4 июня, пишет РБК.

Известно, что Михаил Кокшенов в последние годы жизни сильно болел. К примеру, в 2017 году он перенес тяжелый инсульт. После этого на публике звездный актер не появлялся.

больше по теме Не оправился после инсульта: в возрасте 83 лет умер актер Михаил Кокшенов В последнее время знаменитый артист сильно болел.

Также, по неподтвержденной информации, которую сообщают телеграм-каналы, Михаил Кокшенов в последние полгода своей жизни лечился от онкологического заболевания. Пока не сообщается, когда и где состоятся похороны народного артиста.