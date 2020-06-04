«Для пиара сериала»: Корешков объяснил, почему не хочет комментировать отношения с Максимовой

Звезды картины «257 причин, чтобы жить» состоят в отношениях уже несколько месяцев.

Популярная актриса Полина Максимова, снявшаяся в сериале «Деффчонки», и звезда «Отеля Элеон» Егор Корешков объявили о том, что являются парой, этой весной. Влюбленные вместе снимались в сериале «257 причин, чтобы жить», и с того момента не расстаются несколько месяцев. Пара вместе коротает будни в изоляции и прошла серьезные испытания бытом и замкнутым пространством.

Однако ни Полина, ни Егор не стремятся как-либо заявлять о своих чувствах друг к другу публике и почти не комментируют свои отношения в прессе. Причиной тому – веский аргумент, о котором рассказал Корешков в интервью порталу Peopletalk.

«Мы, мол, с Полиной вместе только для пиара сериала. Нас настолько замучили этими новостями и вопросами, что проще промолчать, чем вступать в полемику», — объяснил свою позицию актер.

Корешков имеет в виду сериал «257 причин, чтобы жить», который стартует на ТНТ этим летом. Кстати, весной пара спровоцировала слухи о том, что ожидает пополнения. На вечернем шоу у Ивана Урганта Максимова позировала, держась за животик.