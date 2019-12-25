Корешкову и Максимовой прокричали «Горько!»

24 декабря в Москве прошел предпоказ картины Федора Бондарчука «Вторжение». Многочисленные звезды согласно дресс-коду явились на премьеру в черном.

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Правила вечеринки нарушили лишь Филипп Киркоров и Константин Богомолов. Певец пришел в белом перьевом одеянии, а режиссер – в красном пальто и синих джинсах. И, кстати, не прогадали, поскольку на темном пресс-воле только у них получились довольно приличные фотографии. Остальные гости практически слились с фоном.

Впрочем, выделиться их толпы звезд удалось не только королю российской эстрады и мужу Ксении Собчак, но и актерам Егору Корешкову и Полине Максимовой. Молодые люди настолько гармонично смотрелись вместе, что публика не сдержалась и на афтерпати премьеры встретила их аплодисментами и криками «Горько». Об этом написал Telegram-канал Peopletalk.

Напомним, артисты уже несколько месяцев в отношениях, но на светских мероприятиях они редко показываются вместе. В этот раз ребята не скрывали своих чувств: Егор обнимал Полину и что-то нежно шептал ей на ухо. Девушка просто светилась от счастья.