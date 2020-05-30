«И все-таки «Начало»: режиссер Марюс Вайсберг назвал лучшие фильмы последнего десятилетия

Мнение о современных фильмах порой бывает трудно составить, а еще труднее выбрать лучшие проекты, ведь ежегодно на суд зрителей появляются сотни достойных картин. Однако режиссер и создатель легендарного «Криминального чтива» сумел это сделать. Квентин Тарантино в беседе с журналистами без особого труда сумел назвать лучший фильм последнего десятилетия.

По его мнению, «Социальная сеть» Дэвида Финчера оказалась самой впечатляющей лентой. Что самое интересное, Тарантино не захотел объяснить, по каким именно критериям он решил, что этот фильм лучший, просто заметил, что все остальные проекты ему и в подметки не годятся.

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили пообщаться со звездами российского кино, чтобы выяснить, какие проекты они считают самыми выдающимися. Создатель «Холопа» режиссер Клим Шипенко отметил «Исчезнувшую» того же Финчера, а также согласился с тем, что «Социальная сеть» — отличный фильм. Звезда «Универа» Валентина Рубцова назвала сразу несколько кинолент, среди которых оказались как российские, так и зарубежные.

Своим мнением также согласился поделиться Марюс Вайсберг, создатель таких проектов, как «(Не)идеальный мужчина» и «Бабушка легкого поведения».

«Паразиты», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» также роскошный фильм, мне очень понравился… и все-таки «Начало» Кристофера Нолана. А еще «Меланхолия», — поделился своими предпочтениями Марюс Вайсберг.