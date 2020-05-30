«Неоднозначная история о внезапных миллиардерах»: режиссер Клим Шипенко назвал лучшие фильмы десятилетия

Назвать лучший фильм всегда сложно: ежегодно выходит очень много кинопроектов, и как минимум каждый десятый из них вполне неплох. Однако режиссер Квентин Тарантино во время одного из своих последних интервью сумел справиться с заданием и даже перевыполнить его. По мнению кинодела, лучшим фильмом последнего десятилетия можно считать «Социальную сеть» Дэвид Финчера, в которой рассказывается о возникновении всемирно известного сайта Facebook и конфликта его создателей.

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили выяснить у российских актеров и режиссеров, какой фильм они считают лучшим. Звезда «Универа» Валентина Рубцова назвала сразу несколько проектов, среди которых оказались как российские, так и зарубежные ленты. Также на наши вопросы согласился ответить создатель скандального «Текста» и рекордсмена по сборам «Холопа», режиссер Клим Шипенко.

«Социальная сеть» действительно крутой фильм. Это история про новых людей, героев современности. Неоднозначная история о внезапных миллиардерах и их пути к успеху. Там есть место и дружбе, и выбору. Чтобы мне назвать лучший фильм десятилетия, придется перебрать все фильмы которые я смотрел, а их очень много. Так что я согласен с мнением Тарантино. Еще мне очень нравится фильм «Исчезнувшая», не меньше, чем «Социальная сеть», да и режиссер у них один. Так что эти два фильма точно будут в моем списке лучших» — рассказал журналистам режиссер Клим Шипенко.