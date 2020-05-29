«Я руководствуюсь чувствами»: звезда «Универа» Валентина Рубцова назвала лучшие фильмы десятилетия

В списке оказались как шедевры Голливуда, так и российские проекты.

В своем недавнем интервью всемирно известный режиссер Квентин Тарантино назвал лучший, по его мнению, фильм последнего десятилетия. Неожиданно, но его выбор пал на «Социальную сеть» режиссера Дэвида Финчера. Причем Тарантино довольно просто объяснил свой выбор — этот фильм лучший и точка, все остальные проекты даже не могут с ним сравниться.

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили выяснить, а какие фильмы считают лучшими звезды российского кино и шоу-бизнеса. На наш вопрос согласилась ответить Валентина Рубцова, ставшая популярной после сериалов «Универ» и «СашаТаня». Список получился довольно интересный, особенно учитывая, что в нем оказался один из фильмов самого Тарантино.

«Однажды в Голливуде», «Кролик ДжоДжо», «Королевство полной луны», «Аритмия», «Зоология», «Звезда» и «Песнь слона». Сложно объяснить, почему мне нравятся именно эти фильмы, я руководствуюсь чувствами. Для меня все очень просто, фильм либо нравится, либо нет. Он либо оставляет след в душе и хорошее послевкусие после просмотра, либо нет. Вот фильмы выше — они потревожили мою душу», — рассказала нам Валентина Рубцова.

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А какой фильм последнего десятилетия вы бы назвали лучшим?