«Это бездарно и скоро забудется»: почему режиссеры устали снимать фильмы «в Скайпе»

Всеобщий карантин – это не повод опускать руки и забывать о команде «Стоп, снято», считают некоторые отечественные режиссеры. Так, один за другим на видеосервисах выходят фильмы, созданные в формате скринлайф – когда действие происходит на экране телефона или компьютера.

Одним из первых идеологов этого направления в нашей стране стал Тимур Бекмамбетов. Режиссер двух «Дозоров» снял свой первый фильм «Убрать из друзей» в формате «скринлайф» еще в 2015 году.

Затем он выпустил еще несколько киноработ, отвечающих требованиям жанра, в том числе «Взломать блогеров» и «Поиск».

А в апреле Бекмамбетов даже объявил о старте конкурса «Истории карантина», в рамках которого участники могли присылать готовые фильмы, а также сценарии и рассказы, посвященные будням самоизоляции.

В итоге победил фильм «Удаленка» Аксиньи Гог, рассказывающий об антикризисном совещании офисных работников в формате Zoom. По его сюжету сотрудники, слушающие увещевания начальницы, отчаянно пытаются вникнуть в ее слова, параллельно занимаясь личной жизнью.

Мы уже много писали о сериале «Безопасные связи» Константина Богомолова на видеосервисе Start.

Затем эстафету «скринлайфа» подхватила Ольга Френкель, которая создала сериал «Сидя Дома».

Главный герой этого кинопроекта Геннадий Борисович (Александр Робак), владеющий сетью хозяйственных магазинов в Подольске, пытается приспособиться к новому формату работы. А поскольку новые технологии для этого персонажа и его «олдскульных» сотрудников – это темный лес, это порождает массу комических ситуаций.

Можно ли формат скринлайф назвать полноценным жанром? Каковы его плюсы и минусы? С этими вопросами мы обратились к известным режиссерам. И, оказалось, что они придерживаются полярных точек зрения.

Сарик Андреасян: «Это неполноценное кино»

Режиссер Сарик Андреасян тоже не терял зря времени и в период самоизоляции стал снимать сериал «Нагиев на карантине».

Фильм в юмористическом ключе рассказывает о том, как Дмитрий Нагиев проводит время дома. При этом режиссер использует весь арсенал тех шуток, которые стали порождением нынешней ситуации с пандемией.

Чего только стоит эпизод, когда Нагиев, отправляющийся за хлебом, пытается скрыться от преследований полицейских.

Несмотря на то, что в центре киноповествования находится фигура Дмитрия Нагиева, это не документальный проект, а фильм, где присутствует художественный вымысел.

«Сначала Дмитрий Нагиев отказался от участия в этом фильме, думая, что я как раз хочу предложить ему съемки в формате скринлайф. Дмитрий, по его собственному выражению, не хотел сниматься в Скайпе. Но потом я убедил его снимать кино малой группой, только в режиме самоизоляции. И прочитав сценарий, Дмитрий согласился на эту авантюру», — поясняет Сарик Андреасян.

Как видно из этого комментария, режиссер довольно категоричен по отношению к формату скринлайф.

«Я посмотрел то, что сделали некоторые коллеги. И мне показалось, что это довольно бездарно. Я не считаю этот формат полноценным кино, он не смотрибелен. Я немного против той ситуации, когда артист сидит дома и снимает себя на телефон, считая, что делает кино. Конечно, популярность этого формата продиктована временем. Но я считаю, что кино все-таки должно оставаться самим собой», — поясняет Сарик Андреасян.

— Но ведь снимать фильм такого направления экономически выгодно…

— Какой смысл экономить, если зритель все равно не будет смотреть такой фильм? Я больше чем уверен, что так оно и есть. О сериалах «Бригада» и «Домашний арест» в свое время говорили практически везде. А кто вспомнит об этих «экранных» фильмах?

Светлана Дружинина: «Лишь бы не было контрреволюции и порнографии»

А вот режиссер Светлана Дружинина всегда выступает за разумный компромисс. Она вспомнила итальянский неореализм, одним из принципов которого было изображение текущих социальных проблем.

Неореалисты тоже в свое время доказывали свое право на существование жанра. А ведь неореализм подарил миру таких великих режиссеров, как Федерико Феллини и Лукино Висконти.

Также Светлана Дружинина вспомнила фразу Владимира Ленина, который говорил: «Можно снимать, что угодно, лишь бы не было контрреволюции и порнографии». Кроме того, режиссер добавила еще один важный для нее фактор: «Главное – чтобы не оскорбляли православные святыни».

«Это никак не навредит кинематографу, если это сделано талантливо и не угрожает психике. А к новым начинаниям нужно относиться с желанием поддержать, помочь, понять, а не осуждать и бравировать этим».

Также Светлана Дружинина напомнила, что испытания способствуют тому, что человек изобретает что-то новое. И нередко творческие озарения приходят именно на фоне тяжелых событий, к которым и относится пандемия.

Режиссер нашумевших фильмов «Холоп» и «Текст» Клим Шипенко признался, что не смотрел фильмы в формате скринлайф, и поэтому никого не осуждает.

Он уверен, что любой формат имеет право на жизнь. И если история органично вписывается в это направление, то почему бы не показать ее зрителю?

Марюс Вайсберг «заставил» Филиппа Киркорова рекламировать презервативы

Режиссер Марюс Вайсберг очень положительно относится к обсуждаемому формату и считает его «живым, творческим вариантом».

Сам Марюс сейчас снимает cкетчкомы «В маске шоу» с участием Филиппа Киркорова, Павла Деревянко, Марии Федункив и многих других селебритис на видеосервисе More TV, сюжеты которых подсказывает самоизоляция.

Самым смелым в этой команде оказался Филипп Киркоров, поскольку он сыграл певца, который остался без гонораров от концертов и корпоративов, и, чтобы неплохо заработать, рекламирует презервативы «Пупырка».

Уже вышли первые серии скетчкомов, которые получили очень положительные отзывы на видеосервисе. Также над скетчкомами работали такие режиссеры, как Рустам Ильясов, Марк Горобец и другие кинематографисты.

По словам Марюса Вайсберга, главным плюсом формата screenlife является контролируемость и простота производства.

«Ты не зависишь от погоды, и от других факторов. Непредсказуемость съемочного процесса сведена к минимуму. Ну а к минусам относится тот факт, что такая кинолента больше напоминает мини-театр, и вся визуальная составляющая в ней теряется. И конечно, снимать в таком формате экономически выгоднее, поскольку его производство гораздо дешевле», — поясняет Марюс Вайсберг.

По словам Марюса, такой контент некоторое время будет востребованным и актуальным. Но потом постепенно сойдет на нет, поскольку людям просто надоест вся эти история с карантином.

Впрочем, по мнению Марюса Вайсберга, полностью сбрасывать со счетов этот формат было бы неправильно. Если есть интересная история, хорошие актерские работы и захватывающий сюжет, своего зрителя найдет и фильм «в Скайпе».